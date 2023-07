Neuzugang Luke Clasen traf für den TSV Heiligenstedten beim jüngsten Test gegen die zweite Mannschaft des FC Kilia Kiel. Foto: Michael Lemm up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein TSV Heiligenstedten setzt auf Geschlossenheit und individuelle Weiterentwicklung Von Gunther Schöniger | 17.07.2023, 15:16 Uhr

Allmählich wird es ernst: Der Aufsteiger startet in zwei Wochen auf eigenem Platz am Juliankadamm gegen die U23 des SV Todesfelde in die Saison. Wir schauen auf den Stand der Vorbereitung.