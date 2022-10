Aus dem Tritt gekommen: Heiligenstedtens Cahlen Bielenberg (r.) verliert den Zweikampf gegen SG-Kapitän David Freund. Foto: Olaf Jensen up-down up-down Fußball-Verbandsliga West TSV Heiligenstedten kommt auch gegen die SG Geest ins Straucheln Von Gunther Schöniger | 22.10.2022, 18:44 Uhr

Das Team von TSV-Coach Stefan Pohlmann kassierte gegen die SG Geest bereits die zweite Niederlage in Folge. Nun müssen die Heiligenstedtener wohl mitansehen, wie am Sonntag der TuS Jevenstedt mit einem Sieg in Fockbek die Tabellenführung übernimmt.