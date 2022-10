Höchste Not vor Rehers Tor: Diesmal wird Heiligenstedtens zweifacher Torschütze Christoph Peters abgeschirmt. Foto: Günther Schade up-down up-down Fußball-Verbandsliga West TSV Heiligenstedten beendet seine Durststrecke beim FC Reher/Puls Von Gunther Schöniger | 29.10.2022, 18:05 Uhr

Mit dem deutlichen 5:1 in Puls kehrt das Team vom Juliankadamm sogar wieder an die Tabellenspitze zurück. Die Gastgeber dagegen kamen gar nicht erst richtig in die Partie.