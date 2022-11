Abdulai Abaker (re.) war mit 21 Punkten erfolgreichster Bargteheider, konnte die Heimniederlage gegen die Berlin Braves 2000 nach zuvor zwei Sieger aber auch nicht verhindern. Foto: Sascha Sievers up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga Nord TSV Bargteheide setzt gegen Berlin Braves seine Kraft nicht richtig ein Von Sascha Sievers | 13.11.2022, 17:01 Uhr

Nach zwei Siegen in Serie folgte ein Dämpfer im Heimspiel gegen die Berlin Braves 2000: In der 1. Regionalliga wäre für die Basketballer des TSV Bargteheide wohl etwas drin gewesen - wenn sie sich ein Beispiel an einem Mitglied des Fördervereins genommen hätten.