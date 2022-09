Aus der Bezirks- in die Regionalliga: Stefan Kröll musste in der ersten Mannschaft des TSV Bargteheide aushelfen, die ihr Saisonauftaktspiel gegen den SV Union Salzgitter mit 3:7 verlor. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Tischtennis-Regionalliga Nord Darum korrigiert der TSV Bargteheide sein Saisonziel Von Sascha Bodo Sievers | 21.09.2022, 10:17 Uhr

Der SV Siek und der TSV Bargteheide sind mit Heimniederlagen in die neue Tischtennis-Saison gestartet. In der Regionalliga Nord gingen beide Stormarner Teams am Wochenende 17./18. September gegen den SV Union Salzgitter leer aus. Der Drittliga-Absteiger aus Bargteheide hat inzwischen sein Saisonziel korrigiert.