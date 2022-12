Der TSV Bargteheide feierte den Sieg im Landesliga-Topspiel in Aumühle ausgelassen. Foto: Butsch_Sportfotos up-down up-down Handball-Landesliga Süd TSV Bargteheide bringt TuS Aumühle-Wohltorf erste Niederlage bei Von Sascha Sievers | 08.12.2022, 14:35 Uhr

In der vergangenen Saison kämpften beide Mannschaft um den Landesliga-Aufstieg, in dieser Spielzeit geht es um den Sprung in die Oberliga. Die besseren Karten haben die noch unbesiegten Handballerinnen des TSV Bargteheide, die im Topspiel dem TuS Aumühle-Wohltorf die erste Niederlage der aktuellen Runde beibrachten.