Der starke Abdulai Abaker (am Ball) führte den TSV Bargteheide in der 1. Basketball-Regionalliga Nord zum dritten Saisonsieg. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga Gelungene Premiere: TSV Bargteheide gewinnt Aufsteiger-Duell gegen Oldenburger TB Von Sascha Bodo Sievers | 06.11.2022, 13:05 Uhr

Der TSV Bargteheide scheint in der 1. Basketball-Regionalliga Nord angekommen zu sein. Im Duell der Aufsteiger feierten die Bees gegen den Oldenburger TB ihren dritten Saisonsieg und stellten den Anschluss an das gesicherte Tabellenmittelfeld her. Zwei Spieler ragten beim Debüt in der DBS-Halle besonders heraus.