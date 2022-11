Sprach nach dem Auswärtssieg ihrer Mannschaft von einer besonderen Erfahrung: Sükran Gencay, Trainerin des TSV Bargteheide. Foto: Sascha Sievers up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga Nord Warum der TSV Bargteheide bei der TSG Westerstede mehr als zwei Punkte gewonnen hat Von Sascha Sievers | 20.11.2022, 14:19 Uhr

Nach einem deutlichen Rückstand haben sich die Basketballer des TSV Bargteheide im richtungweisenden Auswärtsspiel bei der TSG Westerstede in die Verlängerung gerettet und am Ende ihren vierten Saisonsieg in der 1. Regionalliga Nord gefeiert. Die Bees aber nahmen aus der Partie gegen den bisherigen Tabellennachbarn mehr als nur zwei Punkte mit.