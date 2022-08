Alexander Strehse (vorn) und Daniel Seifert heimsten bei der Badminton-DM eine Bronzemedaille ein. FOTO: 54° / Thomas Sobczak up-down up-down Deutsche Badminton-Meisterschaft 2022 Darum fühlt sich für Alexander Strehse vom TSV Trittau Bronze nach viel mehr an Von Sascha Bodo Sievers | 01.08.2022, 14:42 Uhr

Selten hatten Alexander Strehse (34) und Daniel Seifert (25) in der vergangenen Saison etwas zu feiern: Das Duo stieg mit dem TSV Trittau aus der Badminton-Bundesliga ab. Die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften 2022 in Mülheim an der Ruhr fühlte sich daher für die Stormarner nicht nur wie eine warme Dusche nach einem langen Winterspaziergang an.