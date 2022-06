Ihren ersten großen internationalen Titel sicherte sich Nina Eim im polnischen Olsztyn. FOTO: www.imago-images.de Triathlon-Europameisterschaft Nina Eim aus Itzehoe gewinnt Sprint der Frauen Von Michael Lemm | 30.05.2022, 17:03 Uhr

In ihrer Heimatstadt Itzehoe reifte Nina Eim zu einem der vielversprechendsten deutschen Triathlon-Talente. Nun ist die 23-Jährige in der internationalen Spitze angekommen. In Polen sicherte sie sich den EM-Titel über die Sprint-Distanz.