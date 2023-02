Triathlet Constantin Johannsen und Physio Raphael Thole bei einer Stabilisations-Übung. Foto: Michael Lemm up-down up-down 1. Triathlon-Bundesliga Dreikämpfer des SC Itzehoe messen sich mit der deutschen Elite Von Michael Lemm | 18.02.2023, 15:19 Uhr

In Steinburg hat es das noch nie gegeben: Erstmals darf ein Triathlon-Team in der 1. Bundesliga an den Start gehen. In Schleswig-Holstein war das zuletzt dem USC Kiel im Jahr 2008 vergönnt. Mit dabei war ein alter Bekannter.