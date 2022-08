Nach einer halbjährigen Auszeit hat Sven Klieme wieder das Kommando in Pinneberg übernommen. FOTO: Michael Stemmer up-down up-down Volleyball-Saison 2022/23 Trainer und Spieler: VG Halstenbek-Pinneberg begrüßt Rückkehrer Von Jonas Altwein | 17.08.2022, 17:43 Uhr

Am Donnerstag (18. August) steht für den Drittligisten das erste Testspiel an. In die neue Spielzeit starten die Pinneberger mit einem großen Kader.