Trainer des TSV Trittau muss gehen Matthias Räck: „Das kommt einem Arschtritt gleich" Von Harald Nonnewitz | 02.03.2023, 11:34 Uhr

Als Matthias Räck im Februar 2018 das Traineramt beim TSV Trittau übernommen hatte, steckten die Fußballer in der Kreisklasse A im Abstiegskampf. Der 51-Jährige leitete den Umschwung ein, führte den TSV bis in die Verbandsliga - und muss nun widerwillig am Saisonende seinen Hut nehmen. Wir sprachen mit dem Coach.