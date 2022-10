Besorgte Mienen auf der Lägerdorfer Bank bei Trainer Lars Lühmann. Foto: Michael Lemm up-down up-down Verletzungspech beim TSV Lägerdorf Trainer Lars Lühmann muss jede Woche das Team umbauen Von Gunther Schöniger | 10.10.2022, 19:30 Uhr

In den ersten Partien der Landesliga-Saison durfte sich Lars Lühmann stets darauf verlassen, dass sein Team in der Schlussphase noch zulegen konnte. Grund war die intensive Vorbereitung, in der die Fußballer des TSV Lägerdorf voll mitgezogen hatten. Doch aktuell klebt den Steinburgern das Verletzungspech an den Schuhen.