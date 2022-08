Die Nahaufnahme zeigt schon wieder ein sattes Grün auf dem Sportplatz an der Schulstraße. Noch benötigt der A-Platz von Rot-Weiß Kiebitzreihe aber Zeit. FOTO: Jonas Altwein up-down up-down Auswärtstour, Aussichten und mehr Lebenszeichen vom toten Rasen: So geht‘s weiter für RW Kiebitzreihe Von Jonas Altwein | 05.08.2022, 16:45 Uhr

Das Sportplatz-Fiasko an der Schulstraße hat alle Beteiligten des Steinburger Kreisligisten in einen Schockzustand versetzt. Dennoch geht der Alltag weiter – am Sonntag (7. August) startet die etwas andere Punktspiel-Saison.