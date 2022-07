Auf Torwart-Oldie Timm Niebuhr konnte sich der neue Coach Jens Heuer verlassen. FOTO: Günther Schade up-down up-down Fußball-Verbandsliga West Torwart-Oldie Timm Niebuhr macht seine Sache bei Rehers 6:1-Test gut Von Gunther Schöniger | 01.07.2022, 13:55 Uhr

In sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison ging Verbandsligist FC Reher/Puls ohne seine drei etatmäßigen Torhüter an. Auf einen alten Bekannten konnte sich der neue Coach Jens Heuer aber verlassen.