Kellinghusens Fynn Wiegand versucht gegen den Hohenasper Jannik Horch zu klären. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-West in der Übersicht Torspektakel zwischen SC Hohenaspe und VfL Kellinghusen endet remis Von Gunther Schöniger | 06.11.2022, 11:17 Uhr

So richtig nach dem Geschmack der Zuschauer war das Derby in der Fußball-Kreisliga Süd-West zwischen dem SC Hohenaspe und dem VfL Kellinghusen. 4:4 trennten sich beide Seiten in einer abwechslungsreichen Partie.