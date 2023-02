Heiligenstedtens Steven Bolln (l.) dribbelt sich am Horster Rene Helmcke vorbei. Foto: Günther Schade up-down up-down Steinburger Fußball-Testspiele in der Übersicht Torflut bei Horst und Heiligenstedten, Wilster besiegt RWK Von Gunther Schöniger | 19.02.2023, 10:53 Uhr

Nach den Regenfällen noch am kompletten Sonnabend-Morgen ging im „Freiland“-Fußball nur dort etwas, wo die Gastgeber über Kunstrasenplätze verfügten. So in Horst, wo sich der VfR vom TSV Heiligenstedten 3:3 trennte und in Wilster; hier gewann der SV Alemannia 2:0 gegen RW Kiebitzreihe.