24 Spielerinnen am Start Tischtennis-Nordmasters: Top-Spielerinnen schlagen in Sparrieshoop auf Von Kornelius Krüger | 25.08.2023, 08:00 Uhr An der Tischtennis-Platte in Sparrieshoop kämpfen die Spielerinnen um den Titelerfolg. Symbolfoto: IMAGO / Eibner up-down up-down

Am Sonntag, 27. August, ist in der Sporthalle Am Rosengarten neben der Titelverteidigerin Veronika Hud unter anderem auch Funke Oshonaike, Afrikameisterin und Olympiateilnehmerin, am Start.