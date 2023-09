Tischtennis-Landesliga Süd Nach „geschenktem“ Ligaerhalt: TTC Seeth-Ekholt will zweite Chance nutzen Von Johannes Speckner | 20.09.2023, 12:00 Uhr Schlagen für den TTC Seeth-Ekholt weiter in der Tischtennis-Landesliga Süd auf: Torben Wieckhorst (von links), Dirk Heinrich, Marcel Thiesen und Florian Heinrich. Auf dem Foto fehlt: Kai Bente). Foto: TTC Seeth-Ekholt up-down up-down

Obwohl sie im Frühjahr als Vorletzter sportlich abgestiegen waren, durften die Seeth-Ekholter in Schleswig-Holsteins zweithöchster Spielklasse bleiben. Marcel Thiesen blickt der neuen Saison, die am Freitag (22. September) in Mölln beginnt, entgegen.