Wurde am ersten Turniertag klar in die Knie gezwungen: Der Pinneberger Matthew Melosch. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Tennisturnier in Pinneberg Melosch Recycling Open: So lief der erste Tag, so geht es weiter Von Johannes Speckner | 27.06.2023, 18:23 Uhr

Die Oldendorferin Tessa Brockmann, die lange für den TV Uetersen aufschlug, ist in der Damen-Konkurrenz an Nummer eins gesetzt. Bei den Herren trat Matthew Melosch am Dienstag (27. Juni) als einziger Lokalmatador mit einer Wildcard in der Qualifikation an.