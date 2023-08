Tennis im Kreis Pinneberg Rosenpokal und Leistungsklassen-Turnier: Beim TV Uetersen ist viel los Von Johannes Speckner | 17.08.2023, 18:00 Uhr Auf der Anlage am Fourniermühlenweg wird am Wochenende vom Freitag (18. August) bis zum Sonntag (20. August) aufgeschlagen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Auf der Anlage am Fourniermühlenweg findet neben der 36. Auflage des Rosenpokals, die am Freitag (18. August) beginnt, am Sonntag (20. August) auch noch ein Tagesturnier statt, das vom Autohaus Hellwig + Fölster gesponsert wird.