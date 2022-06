Vorstand, Ehrengäste, Gründungsmitglieder und Sponsoren mit der Schenefelder Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (vierte von rechts), der STC-Vorsitzenden Aenne von Wurmb (dritte von rechts) und Olaf Seiler, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreissportverbandes Pinneberg (hinten, dritter von links). FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Mit Gästen aus Politik und Sport Schenefelder Tennis-Club: So lief die Feier zum 50-jährigen Bestehen Von Johannes Speckner | 27.06.2022, 15:56 Uhr

Die Schenefelder Bürgermeisterin Christiane Küchenhof und Olaf Seiler vom Kreissportverband Pinneberg gehörten zu den Gästen, die am Sonnabend (25. Juni) in entspannter Atmosphäre auf die Höhepunkte in der Vereinsgeschichte zurückblickten.