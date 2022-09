Triumphierte nicht nur bei den Damen 40, sondern half ihrem Mann Toni auch bei der Organisation des Turniers: Vanessa Meinhardt, die im Punktspiel-Alltag für die Damen 40 des Schenefelder TC aufschlägt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Tennisturnier in Pinneberg „Oase der Glückseligkeit“: Silber-Cup des Pinneberger TC trotzt dem Regen Von Johannes Speckner | 14.09.2022, 12:32 Uhr

Beim sechstägigen VR Bank Silber-Cup mussten die Spiele nur an einem Tag in die Halle verlegt werden. Am Ende gab es drei Einzel-Sieger aus dem Kreisgebiet und vor allem in den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen jede Menge Spaß.