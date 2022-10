Auf die Midlife-Classics-Premiere unter dem Hallendach freuen sich: Udo Ramisch (hinten, von links), Ralf Klemke (beide vom Autohaus Hellwig & Fölster) und Ulf Matthießen sowie Bärbel Schwichow (vorne, von links) vom Autohaus, Manuela Westphal und Dierk Haartje. Foto: Klaus Plath up-down up-down Tennisturnier in Uetersen Premiere: Die Midlife-Classics finden erstmals als Hallenturnier statt Von Johannes Speckner | 07.10.2022, 12:12 Uhr

Nach 26 Auflagen unter freiem Himmel wollte das Organisationsteam um Dierk Haartje einmal etwas Neues ausprobieren. Ab Sonntag (9. Oktober) schlagen 106 Aktive in der Halle am Fourniermühlenweg auf. Die Finalspiele steigen am 15. Oktober.