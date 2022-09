Zur Feier des Tages wurde Tennis in weißen Outfits und mit Holzschläger gespielt. Foto: Pinneberger TC up-down up-down Tennisclub wird 75 Mit Schlägern aus Holz: So feiert der Pinneberger TC sein Jubiläum Von Kornelius Krüger | 01.09.2022, 07:00 Uhr

Der PTC entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der größten Tennisvereine in Schleswig-Holstein. Unter anderem schlugen die Weltklasse-Spieler Tommy Haas und Michael Westphal zum Start ihrer Karriere am Voßbarg auf.