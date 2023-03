LTCE-Herren 75: Hugo van Laak (von links), Jochen Boyke, Rudi Rehders, Hans-Werner Bandelmann, Andreas Hahn und Michael Holz. Foto: LTC Elmshorn up-down up-down Tennis im Kreis Pinneberg Herren 75 des LTC Elmshorn sichern sich Regionalliga-Titel Von Kornelius Krüger | 01.03.2023, 14:48 Uhr

Die Routiniers des LTC Elmshorn sichern sich ohne Niederlage die Meisterschaft in der Regionalliga Nord-Ost. Am letzten Spieltag wurde SC SW Cuxhaven deutlich in die Schranken gewiesen.