Die Herren 30 des TC Wedel: Mike Plohmann (hinten von links nach rechts), Martin Rupprecht, Nico Geschke, Alexander Seeger, Kevin Wehmeier, Head-Coach Stefan Fasthoff sowie Philipp Wraske (vorne von links) und Alexander Radtke. Foto: TC Wedel up-down up-down Tennis im Kreis Pinneberg Herren 30 des TC Wedel mit größtem Vereinserfolg Von Kornelius Krüger | 16.09.2022, 11:01 Uhr

Erstmals in der Geschichte des Clubs vom Klintkamp schlägt das Herren-30-Team sowohl in der Winter- als auch in der Sommersaison in der Regionalliga auf.