Finn Meinecke will sich mit dem TSC Halstenbek den Klassenerhalt in der Nordliga sichern. FOTO: www.imago-images.de Tennis-Sommersaison TSC Halstenbek zum Siegen verdammt – TC Prisdorf ohne Druck Von Kornelius Krüger | 10.06.2022, 16:30 Uhr

Die Männer aus Halstenbek stehen im Abstiegskampf der Nordliga 1 unter Druck: Am Sonntag (12. Juni) muss am Bahndamm ein Sieg gegen den Hamburger Polo Club her. Prisdorf will den ersten Erfolg in der Schleswig-Holstein-Liga.