Sportkegeln Teams aus Heiligenstedten und Wilster starten erfolgreich ins neue Jahr Von Michael Lemm | 25.01.2023, 09:52 Uhr

Das war fast schon ein perfekter Auftakt in das neue Kalenderjahr. Die beiden Mannschaften der SG sicherten am ersten Spieltag in 2023 sieben von acht möglichen Zählern.