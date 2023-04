Nach vierwöchiger Pause steht für die weibliche B-Jugend des TSV Bargteheide das wichtigste Saisonspiel an. Foto: imago-images up-down up-down Jugend-Endspieltag in Marne Handballverband SH will fördern, riskiert aber auch, Talente zu verlieren Meinung – Sascha Bodo Sievers | 21.04.2023, 07:00 Uhr

Ein Endspiel im Anschluss an eine Saison, in dem der Tabellenzweite sich unabhängig vom Rückstand noch den Titel sichern kann, hat positive Auswirkungen. Das jedenfalls sagt der Handballverband Schleswig-Holstein, der im Jugendbereich so verfährt - und damit auch Gefahr läuft, Talente zu verlieren.