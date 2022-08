Al-Fayed Alegbe (links, Nummer 22), hier mit Towers-Teamkollege Cheikh Toucouri während der NBBL-Summer-League, besticht durch seine Athletik. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Basketball im Kreis Pinneberg Jung und talentiert: Diese Spieler wollen beim SC Rist hoch hinaus Von Kornelius Krüger | 02.08.2022, 17:30 Uhr

Der Weg nach oben führt im Basketball in Hamburg und Umgebung oft über Einsatzzeit in Wedel – auch in der Saison 2022/23. Der SC Rist Wedel setzt seine Hoffnungen in gleich mehrere junge Talente.