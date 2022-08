Die SVI-Crew in Travemünde: Christian Soyka, Anjola Ernst, Ole Harder und Kim Brandt (v. l.) FOTO: Reiner Stöter up-down up-down 3. Spieltag der Segel-Bundesliga in Travemünde Seglervereinigung Itzehoe fährt hinterher Von Reiner Stöter | 01.08.2022, 13:23 Uhr

Am dritten Spieltag der 1. Segel-Bundesliga lief für die Seglervereinigung Itzehoe (SVI) nicht viel zusammen. Viele kleine Fehler warfen die Itzehoer immer wieder zurück, so dass sie im Gesamtklassement nur auf dem 17. Rang und damit vorletztem Platz landeten. In der Bundesliga-Tabelle hat die SVI-Crew damit wieder die rote Laterne als Schlusslicht übernommen.