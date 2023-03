Luca Störmer (li.) gewann mit dem SV Türkspor Bad Oldesloe das Kreisliga-Topspiel gegen Manuel Horn und den SSC Hagen Ahrensburg II verdient. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd Warum Türkspor Oldesloe das Topspiel gegen SSC Hagen Ahrensburg II gewinnt Von Harald Nonnewitz | 05.03.2023, 19:19 Uhr

Knallerauftakt zum Re-Start in der Fußball-Kreisliga Süd: Tabellenführer SV Tükspor Bad Oldesloe empfing den Zweiten SSC Hagen Ahrensburg II, die beiden offensivstärksten Teams der Liga und die besten Defensivreihen im direkten Duell. Am Ende hatte der SVT mit 3:1 die Oberhand und baute seinen Vorsprung an der Spitze auf acht Punkte aus.