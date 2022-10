Reinfelds Spielmacher Philipp Bosbach (am Ball) hatte im Spitzenspiel beim 1. FC Phönix Lübeck II den Siegtreffer auf dem Fuß. Foto: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein Kein Sieger im Spitzenspiel - SV Preußen Reinfeld aber bleibt im Titelrennen weiter vorn Von Andre Haase | 16.10.2022, 10:03 Uhr

Das Spitzenspiel in der Fußball-Landesliga Holstein zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck II und dem SV Preußen Reinfeld am Samstag, 15. Oktober, hielt nicht, was es versprochen hatte. Mit dem torlosen Remis konnten die Stormarner besser leben, auch wenn der Kampf um die Meisterschaft sich dadurch verschärft hat.