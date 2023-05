Kristof Lueth (re.) und der PSV Neumünster brachten Marc Pichelmann und dem SV Eichede eine deutliche Niederlage bei, die das Oberliga-Meisterrennen vorzeitig entschied. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Oberliga SH Titeltraum platzt: SV Eichede verliert gegen PSV Neumünster deutlich Von Harald Nonnewitz | 14.05.2023, 17:09 Uhr

Ausgeträumt: Für den SV Eichede gab es gegen den PSV Neumünster in der Fußball-Oberliga ein böses Erwachen. Ende Oktober hatten die Schwalestädter den Stormarnern die letzte Niederlage beigebracht - und beendete am Sonntag die stolze Serie des SVE von 15 ungeschlagenen Partien in Folge. Eichedes Traum von der Regionalliga-Rückkehr ist geplatzt, das Meisterrennen entschieden.