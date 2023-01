War mit dem ersten Testspiel-Auftritt im neuen Jahr zufrieden: Paul Kujawski, Trainer von Fußball-Oberligist SV Eichede. Foto: 54° / John Garve up-down up-down Oberligist verkauft sich teuer SV Eichede verliert Testspiel gegen Eintracht Norderstedt knapp Von Harald Nonnewitz | 22.01.2023, 18:01 Uhr

Obwohl der SV Eichede erst drei Trainingseinheiten in Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Oberliga absolviert hat, stand bereits am Sonntag der erste sportliche Vergleich auf dem Programm: Beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt kassierten die Stormarner eine knappe 0:1 (0:0)-Niederlage.