Gerret Grage (re.) hatte den SV Eichede zwar gegen Weiche Flensburg um John Dethlefs in Führung geschossen, musste sich mit den Stormarnern aber dem Regionalligisten im Halbfinale letztlich doch geschlagen geben. Foto: www.imago-images.de up-down up-down SHFV-Hallenmasters 2023 in Kiel SV Eichede ereilt im Halbfinale gegen späteren Sieger Weiche Flensburg das Aus Von Andre Haase | 08.01.2023, 14:46 Uhr

Fußball-Oberligist SV Eichede ist beim 23. SHFV-Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena im Halbfinale am späteren Sieger SC Weiche Flensburg gescheitert. Warum die Stormarner sich zwischenzeitlich um einen ihrer Spieler Sorgen machten und am Ende trotz des verpassten Endspiels der Stolz überwog.