Doppeltorschütze Kevin Öz setzt sich im Zweikampf mit dem Sereetzer Luca Lübcke durch. Foto: Juergen Nuppenau Fußball-Landesliga Holstein SV Eichede II gibt gegen Sereetzer SV Sieg spät noch aus der Hand Von Harald Nonnewitz | 23.10.2022, 18:57 Uhr

Der SV Eichede II hat in der Fußball-Landesliga Holstein Lehrgeld bezahlt. Gegen den Sereetzer SV gab die Oberliga-Reserve am Sonntag, 23. Oktober, in der Nachspielzeit eine Führung noch aus der Hand. Der Vorjahresmeister schließt die Hinrunde nach dem 3:3 (1:1) mit 18 Punkten aus zehn Spielen auf Rang drei ab.