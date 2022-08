Lars-Hendrik Vollrath (re.) und der SV Eichede II gewannen auch ihr drittes Saisonspiel gegen den SSC Hagen Ahrensburg um Brian Techen. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein 3:1 gegen SSC Hagen Ahrensburg: SV Eichede II bewahrt sich seine weiße Weste Von Harald Nonnewitz | 28.08.2022, 18:54 Uhr

Amtierender Meister gegen Aufsteiger - die Rollen waren vor dem Stormarnderby in der Fußball-Landesliga Holstein klar verteilt. Der SV Eichede II zeigte am Sonntag, 28. August, allerdings nur in der ersten Halbzeit sein Potenzial. Gegen den SSC Hagen Ahrensburg aber reichten beim 3:1 (3:0) starke 45 Minuten aus, um im dritten Saisonspiel den dritten Sieg zu feiern.