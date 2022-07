Paul Kujawski, Trainer des SV Eichede, war nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Schönberg zufrieden. FOTO: Archiv (nup) up-down up-down Fußball-Testspiel SV Eichede besiegt FC Schönberg - zwei Youngster machen auf sich aufmerksam Von Harald Nonnewitz | 09.07.2022, 21:05 Uhr

Der Konkurrenzkampf bei Fußball-Oberligist SV Eichede ist in vollem Gange. Im Testspiel am Samstag, 9. Juli, gegen den FC Schönberg 95 machten zwei Youngster besonders auf sich aufmerksam: Maximilian Zoch und Bendix Gelzer hatten maßgeblichen Anteil am 4:0 (1:0)-Sieg der Steinburger.