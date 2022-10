Eichedes Angreifer Kay-Fabian Adam nutzte nicht jede Chance, überwand Pansdorfs Keeper Tobias Zander aber zweimal und avancierte so zum Matchwinner. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Fußball-Oberliga SH SV Eichede besiegt TSV Pansdorf: Kay-Fabian Adam avanciert zum Matchwinner Von Harald Nonnewitz | 30.10.2022, 19:08 Uhr

Die 0:2-Auswärtsniederlage zuletzt gegen den PSV Neumünster hat den SV Eichede nicht aus der Bahn geworfen. Am Sonntag kehrten die Stormarner in der Fußball-Oberliga gegen den abstiegsbedrohten TSV Pansdorf zurück in die Erfolgsspur.