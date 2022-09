Tom Wittig bereitete den Führungstreffer des SV Eichede in Husum vor und traf selbst zum Endstand. Foto: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Oberliga SH SV Eichede gewinnt in Husum, tut sich aber schwer Von Harald Nonnewitz | 25.09.2022, 09:06 Uhr

Der SV Eichede hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Oberliga fortgesetzt. Bei der Husumer SV ließen die Stormarner am Samstag, 24. September, nichts anbrennen und feierten beim 2:0 (0:0) über den Tabellenvorletzten ihren vierten Sieg in Folge.