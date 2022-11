Eichedes Tom Wittig (li.), hier im Zweikampf mit dem Lübecker Emanuel Adou, besorgte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 die Vorentscheidung. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Fußball-Oberliga SH SV Eichede besiegt auch den VfB Lübeck II und rückt auf Tabellenplatz zwei vor Von Harald Nonnewitz | 27.11.2022, 18:17 Uhr

Der Höhenflug des SV Eichede hält weiter an. In der Fußball-Oberliga feierten die Stormarner beim 3:0 (1:0) gegen den VfB Lübeck II den fünften Sieg in Folge und verdrängten den spielfreien SV Todesfelde vom zweiten Tabellenplatz.