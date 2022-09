Sükran Gencay gibt als neue Trainerin bei den Basketballern des TSV Bargteheide die Richtung vor. Die 36-Jährige hofft, den Aufsteiger in der 1. Regionalliga zum Klassenerhalt zu führen. Foto: imago-images up-down up-down Eine Frau coacht Basketballer des TSV Bargteheide Sükran Gencay: Wenn die neue Trainerin spricht, hören die Männer genau hin Von Sascha Bodo Sievers | 04.09.2022, 08:21 Uhr

Sükran Gencay ist 160 Zentimeter groß, eine Frau und macht den hünenhaft wirkenden Basketballern des TSV Bargteheide seit dem 1. Juli klare Ansagen: Warum die neue Bees-Trainerin gut ankommt, ein kometenhafter Aufstieg sie bis in die 2. Bundesliga führte, sie aber trotzdem nicht als Profi-Coach arbeiten will - und was sie vom Mannschaftssport für das Leben gelernt hat.