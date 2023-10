Symposium zum Itzehoer Störlauf Besuch in Iten - Einblick in die kenianische Laufkultur Von Michael Lemm | 15.10.2023, 19:39 Uhr Trainingsgruppe in Iten: Dort schlägt das Herz der kenianischen Laufkultur. Foto: Felix Will up-down up-down

In der Talkrunde mit den Moderatoren Volker Buhmann und André Beltz stehen die Macher der Film-Doku „Forward ever. Backward never“ Rede und Antwort. Außerdem unterstützt Anna Gehring am 7. November 2023 im Konferenzzentrum der Itzehoer Versicherung als Expertin.