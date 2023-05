Fünf-Kilometer-Läufer nach dem Start. Foto: Reiner Stöter up-down up-down 23. Itzehoer Störlauf Störlauf-Stimmung in Itzehoe fast schon wieder wie in alten Zeiten Von Michael Lemm | 14.05.2023, 15:41 Uhr

Ein wahres Volksfest feierten über Tausende von Läufern und Besuchern im Cirencester-Park sowie an den Strecken in den umliegenden Gemeinden. Genau 3402 Finisher kamen ins Ziel. Für einen Offiziellen aus dem Orgateam war die 23. Auflage zugleich die letzte in der Gesamtverantwortung.