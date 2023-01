Der Elmshorner MTV freute sich über zwei gleich zwei Auszeichnungen bei der Preisverleihung in Berlin. Foto: Frank Ubben up-down up-down Auszeichnung mit Bundespräsidenten Sterne des Sports: EMTV wird geteilter Vierter – Elmshorner-Duo holt Publikumspreis Von Kornelius Krüger | 23.01.2023, 13:43 Uhr

Die Ehrung „Sterne des Sports“ stand am Montag in Berlin an. Bei der Auszeichnung für das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen war unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor Ort. Der Elmshorner MTV blickt auf einen erfolgreichen Tag zurück.