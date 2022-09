In der vergangenen Saison hatte der FC Reher/Puls das Heimspiel gegen Marne in Reher gewonnen (hier Timo Albers gegen Bjarne Ehlers). Das würden die Gastgeber diesmal in Puls gerne wiederholen. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Sporttermine am Wochenende mit Fußballtipps Reher erwartet Marne zum Westderby in Puls und | 29.09.2022, 13:04 Uhr Von Reiner Stöter Michael Lemm | 29.09.2022, 13:04 Uhr

Die meisten höherklassigen Fußballteams aus dem Kreis Steinburg müssen an diesem Wochenende auswärts ran. Heimspiele bestreiten lediglich die Verbandsligisten FC Reher/Puls und TuS Krempe. Vor eigenem Publikum tritt auch Handball-SH-Ligist MTV Herzhorn an, allerdings nicht wie gewohnt in Glückstadt, sondern in der Kremper Sporthalle