Auch beim Fitness-Training darf der Helm nicht fehlen. Foto: Per Kling up-down up-down American Football Steinburg Panthers starten nun auch mit U19-Team in die Saison Von Per Kling | 17.04.2023, 15:55 Uhr

Zur kommenden Spielzeit, die im Mai 2023 beginnt, greifen die Young Panthers mit an. Sie treten in einer Spielgemeinschaft mit den Elmshorn Fighting Pirates an.